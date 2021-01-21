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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هشام كامل: صرف استعاضات البقالين من مكاتب التموين يفتح الباب للتلاعب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:10 م
التموين
التموين
صلاح عامر
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أكد هشام كامل، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أن الوزارة ما زالت تطبق الدورة المستندية بشكل خاطئ لصرف الاستعاضات الشهرية بموافقات مكاتب التموين التابع له البدال التمويني كبديل للمخازن تجارة الجملة، الأمر الذي يفتح الباب للتلاعب وإهدار مستحقات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتمثلة في شركات تجارة الجملة.

وقال كامل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه في هذه الحالة لا يتم معرفة ما تم سداد الاستعاضات السابقة من عدمه، حيث إنه في حال صرف استعاضات بقيمة تأمين الـ25% بما يوازي مثلا 200 ألف جنيه أسبوعيا وتصل إجمالي الاستعاضات الشهرية إلى 800 ألف جنيه في صورة سلع تموينية، وخلال 5 أشهر سيحصل البدال التمويني على سلع بقيمة 4 ملايين جنيه.

وأضاف أن البدال التمويني يحصل على موافقة مكاتب التموين على صرف الاستعاضات دون الرجوع إلى مخازن تجارة الجملة، وهو ما يهدر مستحقات الشركة ويفتح الباب للمجاملات، مطالبا بإلغاء صرف استعاضات البقالين من خلال مكاتب التموين، والاعتماد على صرفها والموافقات من خلال تجارة الجملة.

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