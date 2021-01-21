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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير قطاع الأعمال: دمج شركات النقل وعرضها على القطاع الخاص لإدارتها

الخميس 21/يناير/2021 - 03:49 م
هشام توفيق
هشام توفيق
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه فيما يخص ملف النقل البري والبحري فان الوزارة تمتلك 3 شركات نقل ركاب و5 شركات نقل بضائع، مشيرا إلى استحواذ اتحاد العالمين على شركات البضائع مع وجود نسبة للشركة القابضة، إلا أن إدارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمها بمليار و200 مليون جنيه كسلف، متعهد بإعادة تشغيل تلك الشركات مرة ثانية.

وأشار الوزير، خلال كلمته أمام البرلمان، إلى أن التحديث والتطوير يطال الآن شركات نقل الركاب، وهناك 20 أتوبيسا جديدا وسيتم ضم شركات النقل الثلاث ودمجها مع بعض، ونتطلع من القطاع الخاص أن يدير تلك الشركات.

وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، قال الوزير: نمتلك شركة النصر ولها 16 فرعا ومركزين في إفريقيا ونغير جلد الشركة وندمج فيها مصر للاستيراد والتصدير والأسواق الحرة، وهناك كتالوج الكتروني للمنتجات وبدون مقابل لتفعيل قدرة مصر للأسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة.

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