البوسنة والهرسك: إصابات وتلفيات إثر مشاجرة فى مخيم للاجئين

أعلنت الشرطة في البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة أشخاص وتلف ممتلكات جراء مشاجرة بين مجموعة من المهاجرين في مخيم "بلازج" الذي يقع بالقرب من العاصمة "سراييفو".وأوضحت الشرطة في بيان نقلته شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن المصابين هم شرطيان وموظف بإدارة المخيم، وأصيبوا بعد ما تم استدعاء الشرطة، مساء أمس الأربعاء، للتدخل لإيقاف المشاجرة بين المهاجرين.وأضاف البيان: أن المشاجرة نجم عنها تلف في السيارات والمكاتب والحاسبات الآلية وأدوات أخرى.وكانت وسائل إعلامية محلية قد وصفت المشاجرة بأنها اشتباكات كبيرة، حيث أذاعت لقطات لسيارات تابعة للشرطة مقلوبة على ظهرها. ولم ترد أى أنباء عن اعتقال أى شخص من المتورطين فىالحادث.يذكر أن مخيم "بلازج" يعيش به نحو 3 آلاف مهاجر؛ حيث يوجد بالبوسنة والهرسك آلاف المهاجرين العالقين، وذلك بسبب محاولتهم الوصول إلى غرب أوروبا.