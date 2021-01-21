الكويت: الهجمات الإرهابية فى بغداد تشكل انتهاكًا للشريعة الإسلامية

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات التفجیرین الإرھابیین اللذین ضربا وسط بغداد الیوم الخمیس، وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبریاء.وأوضحت الوزارة الكويتية فى بیان صحفي، أن هذا الهجوم الإجرامى الآثم الذي استهدف المواطنین الأبریاء وأمن واستقرار العراق، یشكل انتهاكًا للشریعة الإسلامیة السمحاء ولكل القیم والأعراف.وأكدت تضامن دولة الكویت مع جمهوریة العراق وتأییدها لجھودها فى الحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص التعازى إلى أسر الضحایا وتمنیاتها للمصابین بالشفاء العاجل.وقالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر حزامًا ناسفًا، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 110 آخرين، بالتفجيرين الانتحاريين وسط بغداد، فيما تشهد العاصمة العراقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول المنطقة الخضراء فى بغداد وإغلاق بواباتها الرئيسية.