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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

روسيا: تسجيل لقاح «سبوتنيك» في الإمارات خطوة مهمة لحماية مواطنيها

الخميس 21/يناير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
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أشاد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد الصندوق، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أن تسجيل "سبوتنيك V" في الإمارات جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، بناء على نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية تتواصل الآن في الإمارات بمشاركة أكثر من ألف متطوع قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وبفضل الشراكة مع شركتي (Pure Health) و(Aurugulf Health Investment)، فيما تعمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" على توثيق البروتوكولات الطبية.

وأشار الصندوق الروسي إلى أن توفير إمدادات اللقاح إلى الإمارات سيتم بفضل شركائه في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وشدد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على أن الإمارات تعد من شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط، مضيقا أن الجانب الروسي يثمن التعاون مع الهيئات المنظمة في هذه الدولة ويرحب بإقرارها "سبوتنيك V".

وتابع: "يسعى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إلى مساعدة الإمارات في توفير اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا، والذي تم تطويره بناء على منصة مختبرة ومدروسة جيدا لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان".

وأعرب دميترييف عن قناعته بأن القرار الذي تبنته الحكومة الإماراتية يمثل "خطوة مهمة لحماية مواطنيها باستخدام أحد أفضل اللقاحات في العالم".

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية بعد الجزائر وفلسطين وافقت على استخدام "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم)، كما تم تسجيل اللقاح في كل من الأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.

وتصل فاعلية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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