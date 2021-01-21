ميركل تعتزم التشاور مع إدارة أمريكا الجديدة بشأن خط أنابيب «نورد ستريم2»

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التشاور مع الحكومة الأمريكية الجديدة بشأن خط أنابيب الغاز المثار حوله جدل واسع "نورد ستريم2".وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "ولكن يتعين علينا أيضا التحدث عن نوعية العلاقات الاقتصادية التي ستكون مقبولة في قطاع الغاز مع روسيا، وأيها غير مقبول".وأشارت المستشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية أيضا مع روسيا فيما يتعلق بمجال الغاز.وقالت ميركل: "هذا يعني أنه يتعين علينا عرض كل شيء على طاولة (الحوار)"، مشددة على أنه لابد من التحدث عمّا إذا كان لم يعد هناك أي رغبة حاليا في أي تجارة مع روسيا في قطاع الغاز، أو نوعية التبعية (لروسيا) التي يمكن تحملها.