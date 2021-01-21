تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته «هيروين» في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لضبطه بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرةكما أمرت النيابة بإرسال عينة من مخدر الهيروين المضبوط بحوزة المتهم للمعمل الكيماوى لفحصها.كان ضباط قسم شرطة التجمع، قد تمكنوا من ضبط عاطل عثر بحوزته على «كمية من مسحوق الهيروين المخدر- سلاح ناري - عدد من الطلقات- 2 ميزان حساس- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.