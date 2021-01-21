13 مخالفة ومحضرين في حملة على مخابز ومحال الغربية

شنت إدارة تموين قطور حملة تموينية على قرى مركز قطور، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات نقص وزن وعدد 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 5 مخالفات ما بين عدم وجود لوحة وعدم نظافة أدوات العجين.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية وضبط المخالفينكما تم ضبط كمية من اللحوم الحية وقدرها ٧٥ كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ تحت رقم ٤٤٨، كما تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة وقدرها ٢٣ كيلو لا يوجد عليها أي بيانات، وتم تحريزها وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ تحت رقم ٤٤٩.جار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.