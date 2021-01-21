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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: إعطاء لقاح كورونا لـ155 ألف شخص

الخميس 21/يناير/2021 - 04:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
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أعلن وزير الصحة التشيكي جان بلاتني, اليوم الخميس, أنه تم تلقيح 155 ألف شخص في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بلاتني خلال مؤتمر صحفي، حسبما ذكر راديو براغ الدولي إن أكثر من 7 آلاف و200 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف أن أكثر من 173 ألف شخص سجلوا بياناتهم تمهيدا لإعطائهم اللقاح، وقام 72 ألف شخص من كبار السن الذين تخطوا الـ80 عامًا بحجز مواعيد للتلقيح، موضحا أن حجز مواعيد جديدة سيكون محدودا خلال الأسابيع المقبلة نظرا لمشكلة تسلم جرعات من اللقاح.

وأشار الراديو إلى أن حملة إعطاء اللقاح كانت قد بدأت في 27 ديسمبر الماضي، حيث استهدفت في المقام الأول العاملين بالقطاع الصحي ودور رعاية المسنين، كما أتيح منذ يوم السبت الماضي إعطاء اللقاح لمن تخطى سن الـ80 عاما.

وتعد التشيك، التي يبلغ تعدادها السكاني 10.7 مليون نسمة، من بين دول الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد لقاح فايزر الأمريكي في ديسمبر الماضي.

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