رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة لبحث استغلالها بمطروح

الخميس 21/يناير/2021 - 03:37 م
اللواء أشرف مصطفى
اللواء أشرف مصطفى
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة مطروح، الخميس، اجتماعًا مع رؤساء مراكز المدن والإدارات المختصة لعرض المنشآت التى تم حصرها ورصد كافة المباني الحكومية والعمارات الحكومية والأصول غير المستغلة لدراسة مدى جاهزيتها حاليًا ومدى امكانية الاستفادة الحالية منها.

وأكد سكرتير عام مطروح أنه سيتم وضع مقترحات الاستغلال الأمثل للمبانى غير المستغلة لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق المنفعة العامة والحفاظ على الصالح العام وخدمة المواطن.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ مطروح، باستمرار جهود حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة لسرعة بحث الاستغلال الأمثل لها.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الباز: علاقات مصر وأمريكا تنسجها مصالح الدول وليس تغير الرؤساء

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ماجد حبته
بغداد من جديد!
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
المزيد

الثقافة

«الصحافة الإلكترونية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة