حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة لبحث استغلالها بمطروح

عقد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة مطروح، الخميس، اجتماعًا مع رؤساء مراكز المدن والإدارات المختصة لعرض المنشآت التى تم حصرها ورصد كافة المباني الحكومية والعمارات الحكومية والأصول غير المستغلة لدراسة مدى جاهزيتها حاليًا ومدى امكانية الاستفادة الحالية منها.وأكد سكرتير عام مطروح أنه سيتم وضع مقترحات الاستغلال الأمثل للمبانى غير المستغلة لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق المنفعة العامة والحفاظ على الصالح العام وخدمة المواطن.جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ مطروح، باستمرار جهود حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة لسرعة بحث الاستغلال الأمثل لها.