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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز: علاقات مصر وأمريكا تنسجها مصالح الدول وليس تغير الرؤساء
الخميس 21/يناير/2021 - 03:35 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض يتصور أنه بعد وصول بايدن للبيت الأبيض هو أمر أشبه بالكارثة على مصر.
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