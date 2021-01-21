لكسر عزلة كورونا.. موسكو تستضيف معرض «ترنيمة شمس» لفنانة مصرية

استضافت موسكو معرض "ترنيمة الشمس" للفنانة التشكيلية هالة عبدالفتاح، والذى يظهر خلاله تأثر أعمالها بالحضارة الفرعونية القديمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لكسر حاجز العزلة التى فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في بيان اليوم الخميس، أن افتتاح المعرض تم في مكتبة "فولشكين"، بمشاركة الفنان بيوتر سترونسكي، رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة والفنون، وألكسندر بيجلوف عن اتحاد المبدعين للفنانين الروس، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين التشكيليين الروس والشخصيات العامة.وتضمن حفل الافتتاح فقرة غنائية بعنوان "رياح مصر" أدتها هبة عبدالفتاح، المغنية المعروفة وراقصة الباليه في مسرح البولشوي الروسى سابقًا، فضلاً عن عرض كتاب عن هالة عبد الفتاح تضمن تاريخ عائلتها وعملها الفنى، من تأليف فيكتور سولكين، عالم المصريات الشهير.وأضاف البيان: أنه تم منح الفنانة المصرية الميدالية الذهبية من اتحاد المبدعين للفنانين الروس لمساهمتها الثرية في نشر الثقافة الوطنية، كما مُنحت دبلومًا خاصًا من الأكاديمية الدولية للثقافة والفنون، والتي كانت عضوًا فخريًا بها لعدة سنوات، وأهداها الفنان الروسي ألكسندر إيفانوفيتش صورة تظهر فيها على خلفية من النقوش المصرية القديمة إحدى روائع وطنها البعيد.وأوضح أن الفنانة هالة عبد الفتاح تستعد لإقامة معرض لها بالقاهرة من خلال التنسيق مع الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنسانى الدولي وشئون دول الكومنولث والمغتربين والمركز الثقافى الروسى بالقاهرة.يشار إلى أن هالة عبد الفتاح خريجة معهد موسكو الحكومي للفنون الأكاديمية، ومن مواليد موسكو بعد انتقال والديها من مصر عام 1968 في إطار البعثة التعليمية إلى الاتحاد السوفيتى، فجميع أفراد عائلتها مرتبطون بالفن، وأصبحت أنشطتهم جسرًا ثقافيًا مذهلًا بين روسيا ومصر، فوالدها الفنان والمصور السينمائي الوثائقى أحمد عبدالفتاح، ووالدتها الدكتورة نادية عبد الملك، خريجة معهد الباليه بالقاهرة، وشقيقتها هبة كانت أول راقصة بالية مصرية تلتحق بمسرح البولشوى الشهير.