قرقاش: دول الخليج تفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل

أعرب وزير الدولة الإمارتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، عن تطلعه لفتح صفحة جديدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي مليئة بالأمل والاستقرار والازدهار.وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "من الكويت إلى مسقط مرورًا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل".وأضاف قائلًا: "نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة، وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات".يأتي ذلك بعد إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الجاري، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.