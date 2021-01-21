«التعاون الإسلامي» تدين التفجير الإرهابي في بغداد

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبية في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين.وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، موقف المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة العراقية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.