أشرف زكي: فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق

أعلن الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، عن أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارًا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية بمدينة الشروق بالقاهرة.وأضاف رئيس أكاديمية الفنون أن فرع الشروق سيضم المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للسينما، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقًا وفق سياسة العدالة الثقافية.يأتي ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في كل مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسئوليات البناء المنشود.كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارًا مطلع عام 2019 بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية بمحافظة الإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة، تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيرتها في القاهرة، وذلك بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد التابع بملحقاته لوزارة الثقافة.