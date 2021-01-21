توفيق: 1.5 مليار جنيه استثمارات قطاع النسيج.. وماكينات بـ540 مليون يورو
الخميس 21/يناير/2021 - 03:48 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قدم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا لمجلس النواب عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة بهدف الحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها.
وأضاف توفيق، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج تم اعتماد خطة تطوير في أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها 150 عامًا، كما تحاول وزارته تعويض ما فقدناه خلال 20 سنة مضت من حصتنا في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات القطاع 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، مؤكدًا أن إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرًا.
ولفت إلى تطوير المصانع كل 6 أو 7 سنوات، مع استيراد ماكينات من أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو، مشيرًا إلى التطور الهيكلي والإداري، موضحًا أنه تم دمج 9 شركات في شركة واحدة، و23 شركة غزل في 9 شركات فقط.
وأكد وزير قطاع الأعمال تطور إنتاجية الغزل، إذ يتم حلج 4 ملايين قنطار شعر، وزيادة الإنتاجية من 37 ألفًا إلى 188 ألف طن غزل، وارتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة، والهدف فتح أسواق جديدة للتصدير.
وأضاف توفيق، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج تم اعتماد خطة تطوير في أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها 150 عامًا، كما تحاول وزارته تعويض ما فقدناه خلال 20 سنة مضت من حصتنا في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات القطاع 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، مؤكدًا أن إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرًا.
ولفت إلى تطوير المصانع كل 6 أو 7 سنوات، مع استيراد ماكينات من أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو، مشيرًا إلى التطور الهيكلي والإداري، موضحًا أنه تم دمج 9 شركات في شركة واحدة، و23 شركة غزل في 9 شركات فقط.
وأكد وزير قطاع الأعمال تطور إنتاجية الغزل، إذ يتم حلج 4 ملايين قنطار شعر، وزيادة الإنتاجية من 37 ألفًا إلى 188 ألف طن غزل، وارتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة، والهدف فتح أسواق جديدة للتصدير.