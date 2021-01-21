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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

توفيق: 1.5 مليار جنيه استثمارات قطاع النسيج.. وماكينات بـ540 مليون يورو

الخميس 21/يناير/2021 - 03:48 م
هشام توفيق
هشام توفيق
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قدم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا لمجلس النواب عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة بهدف الحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها.

وأضاف توفيق، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج تم اعتماد خطة تطوير في أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها 150 عامًا، كما تحاول وزارته تعويض ما فقدناه خلال 20 سنة مضت من حصتنا في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات القطاع 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن، مؤكدًا أن إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرًا.

ولفت إلى تطوير المصانع كل 6 أو 7 سنوات، مع استيراد ماكينات من أوروبا بتكلفة 540 مليون يورو، مشيرًا إلى التطور الهيكلي والإداري، موضحًا أنه تم دمج 9 شركات في شركة واحدة، و23 شركة غزل في 9 شركات فقط.

وأكد وزير قطاع الأعمال تطور إنتاجية الغزل، إذ يتم حلج 4 ملايين قنطار شعر، وزيادة الإنتاجية من 37 ألفًا إلى 188 ألف طن غزل، وارتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة، والهدف فتح أسواق جديدة للتصدير.

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