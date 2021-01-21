الكويت تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوار الآسيوي

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اهتمام بلاده بتعزيز التكامل والتعاون المشترك بين دول الحوار الآسيوي في المجالات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الـ17 لحوار التعاون الآسيوي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.وشدد الشيخ أحمد ناصر المحمد على الحرص الذي توليه الكويت تجاه رفع كفاءات الحوار، والدفع بها نحو آفاق جديدة، تعكس مدى أهمية قارة آسيا بحجمها وتعدادها ومواردها، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها.واستذكر وزير الخارجية الكويتي استضافة بلاده لأول قمة للحوار الآسيوي، علاوة على احتضانها لمقر الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي، الأمر الذي يأتي انسجاما مع سياسة الكويت الخارجية تجاه تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة الآسيوية.