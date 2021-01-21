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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:50 م
بناء مخالف بالإسكندرية
بناء مخالف بالإسكندرية
هبه عويضه
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نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، الخميس، حملات مكبرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى كل أحياء المحافظة.

في هذا الصدد، شن حي العامرية أول، برئاسة محمود بريك حملة مكبرة تمكنت من ️إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية 4 بنجر السكر والتحفظ على كمية من الأخشاب، وكذا ️فك شدة خشبية دور أرضى بقرية 4 بنجر السكر والتحفظ على خلاطة.

كما شن حي العجمي حملة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة البيطاش والتحفظ علي ونش، وكذا إيقاف أعمال تشوين مواد بناء أمام نقطة الساحل بمنطقة بيانكي والتحفظ علي ونش، فضلًا عن إزالة رمبات جراجات تعوق حركة السير بشارع السماليهى.

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