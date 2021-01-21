ميركل تتعهد بالإسراع قدر الإمكان لتوفير تطعيمات كورونا

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددًا بالمضي قدما في توفير التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع قدر الإمكان.وقالت ميركل، اليوم الخميس، بالعاصمة برلين: بالنظر إلى التوريدات والتصاريح المخطط لها للقاحات أخرى، إنه إذا حدث كل شيء كما تم التعهد به، سيمكننا "توفير لقاح لكل مواطن حتى نهاية الصيف"، لافتة إلى أن فصل الصيف يستمر حتى 21 سبتمبر.وتابعت المستشارة: "أتفهم عدم الصبر"، ودافعت في الوقت ذاته عن شركة "بيونتك" الألمانية التي عملت على تطوير لقاح ودافعت مجددًا عن الشراء الأوروبي المشترك للقاح، وقالت: "كان سيكون أمرا مريعا، إذا تم توفير لقاحات هنا في ألمانيا، بينما لا يكون متوافرًا في دول أصغر".وعارضت ميركل إدخال استثناءات من قيود مواجهة تفشي كورونا بالنسبة للحاصلين على اللقاح، وقالت: "لا نعلم إذا ما كان الحاصلون على اللقاح يمكنهم نقل العدوى لآخرين أم لا".