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محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرسة للمكفوفين بالغردقة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:26 م
مدرسة للمكفوفين بالغردقة
مدرسة للمكفوفين بالغردقة
علي عواد
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افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، مدرسة الاستاد الرسمية لغات بالغردقة، ومساحتها نحو 3500 متر مربع، ومكونة من 5 طوابق، ويوجد بها 28 فصلا ( 4 رياض أطفال - 12 ابتدائي - 6 إعدادي - 6 ثانوي)، إضافة إلى المعامل (علوم - حاسب آلي)، ومكتبة وغرفة مجالات.

كما افتتح المحافظ، مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، وهي أول مدرسة متخصصة ومن نوعها في المحافظة، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل وليس مدينة واحدة، حيث يوجد بها أماكن للإقامة ومطاعم، ومساحتها نحو 8 آلاف متر مربع، ومكونة 3 مباني، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق وتضم 14 فصلا ( 2 رياض أطفال - 6 ابتدائي - 3 إعدادي - 3 ثانوي)، كما يوجد بها مكتبة ومناهل معرفة، والمبنى الثاني للإقامة وهو مجهز بمطبخ ومطعم ومغسلة وعدد من الأسرة والدواليب، والمبنى الثالث مخصصة لحارس المدرسة.

ويوجد بالمدرسة صالة ألعاب رياضية مختلفة (تنس طاولة - بيانو -.. إلخ )، إضافة إلى أنشطة مختلفة منها الرسم بطريقة برايل.

وأشاد اللواء عمرو حنفي، بجاهزية المدرستان، لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مؤكدًا أن العلم قاطرة التقدم والتنمية وبه تنهض الأمم وتتقدم الشعوب وترتقي المجتمعات، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس والتعليم في مدرسة الاستاد الرسمية لغات، لافتًا إلى أن الدولة تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع، وهناك إهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة، ويتمثل ذلك فى توفير مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر لتوفير خدمة تعليمية تليق بهذه الفئة من أبناء المحافظة.

فيما عبر الأهالى عن سعادتهم الكبيرة لحرص المحافظ ومشاركته بنفسه فرحتهم، بافتتاح المدرستين، واللتان تمثلان صرحين تعليميين جديدين من شأنهما المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، ومدير مديرية التربية والتعليم هشام منير، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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