محافظ مطروح يوجه بسرعة أعمال ربط التجمعات السكانية

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، إعادة تشغيل (جليدر) تمهيد الطرق الترابية بالتجمعات الصحراوية والمناطق النائية والمعطّل منذ عام عقب الانتهاء من أعمال الصيانة بجهود المشاركة المجتمعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال ربط التجمعات السكانية ذات الطرق الترابية بعضها البعض، خاصة ذات الكثافة السكانية للمساعدة فى وصول الخدمات إليها للتيسير على المواطنين.ووجه بوضع خطة لعمل الجليدر بالمناطق المختلفة بمطروح، تبدأ بمنطقة شارع الإمام مالك تحت إشراف الحاج باسط جعفر، مشيدًا بالجهود المجتمعية المخلصة وبسائق الجليدر فى متابعة أعمال الصيانة لإعادة استغلاله وتشغيله لتمهيد الطرق والشوارع للتيسير على المواطنين وخدمتهم.