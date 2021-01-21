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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوجه بسرعة أعمال ربط التجمعات السكانية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:57 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، إعادة تشغيل (جليدر) تمهيد الطرق الترابية بالتجمعات الصحراوية والمناطق النائية والمعطّل منذ عام عقب الانتهاء من أعمال الصيانة بجهود المشاركة المجتمعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال ربط التجمعات السكانية ذات الطرق الترابية بعضها البعض، خاصة ذات الكثافة السكانية للمساعدة فى وصول الخدمات إليها للتيسير على المواطنين.

ووجه بوضع خطة لعمل الجليدر بالمناطق المختلفة بمطروح، تبدأ بمنطقة شارع الإمام مالك تحت إشراف الحاج باسط جعفر، مشيدًا بالجهود المجتمعية المخلصة وبسائق الجليدر فى متابعة أعمال الصيانة لإعادة استغلاله وتشغيله لتمهيد الطرق والشوارع للتيسير على المواطنين وخدمتهم.

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