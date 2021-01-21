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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الأمريكية بالقاهرة: بايدن ينهي الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:51 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
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أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ألغى الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة.

وذكرت السفارة، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اليوم، أنهى الرئيس بايدن الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة، المعروف للكثيرين بحظر المسلمين والأفارقة من السفر للولايات المتحدة".

وأضافت: "كوطن بنى على حرية العقيدة والتسامح، نحن نرحب بجميع الشعوب من كل العقائد، والذين ليس لديهم عقائد على الإطلاق".

وأشارت إلى القرارالذي أصدره ساكن البيت الأبيض الجديد فور تنصيبه بشأن حظر السفر لبعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة، والذي نشرته الخارجية الأمريكية تحت عنوان "إعلان بشأن إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة".

ويتضمن القرار استئناف العمل على إصدار التأشيرات واستكمال القضايا المتراكمة؛ وكذا توجيه وزير الخارجية لكافة السفارات والقنصليات، وبما يتوافق مع القانون المعمول به، وإجراءات معالجة التأشيرات؛ بما في ذلك ما يتعلق بفيروس (كوفيد- 19)، باستئناف العمل على إصدار التأشيرات بطريقة تتسق مع إلغاء الأمر التنفيذي والإعلانات ذات الصلة.

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