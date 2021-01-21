العثور على جثة شاب مقتولًا بكفرالزيات



وتبين أنه أدهم محمد مرعي "19 سنة"، ويقيم بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، ويعمل سائق "توك توك" ولم يعثر على التوك توك بجواره، وهو ما يوحي بأن السرقة وراء الجريمة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن سرعة التحري حول الواقعة وتولت التحقيق.

تكثف مباحث مركز كفرالزيات جهودها لكشف غموض عثور الأهالي على جثة شاب مقتولًا بسلاح أبيض أمام مدخل قرية أبوالغر التابعة لمركز كفرالزيات بالغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره غارقًا في دمائه بجوار مستودع الأنابيب.