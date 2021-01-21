توفيق: نحاول استرجاع ما فقدناه أخر 20 سنة في أسواق النسيج العالمية

أوضح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تتولى إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.وأضاف توفيق، في أثناء عرض بيانه على الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن وزارة المالية هي المسؤول عن الأمور المالية لشركال الدولة، في حين تتلخص مسؤولية وزاته في الإدارة، مؤكدا أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن إجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 مليون قنطار قطن شعر، بهدف تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة، بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية، ضمن محاولة إصلاح ما فقدناه خلال الـ20 سنة الماضية في أسواق النسيج العالمية.