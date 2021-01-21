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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«حنفي» يضع إكليل زهور بمقابر الشهداء بالغردقة في العيد القومي 51 للمحافظة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
علي عواد
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قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، يرافقه اللواء سليمان شتا مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة، وذلك احتفالًا بالذكري 51 للعيد القومي للمحافظة.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى، في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.

ومن ناحيته هنأ المحافظ أهالي البحر الأحمر وقيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن مصر تفتخر بشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكوا فداءً لرفعة الوطن، لافتًا إلى أنه مهما قدمنا لهم من تكريم، فلن نوفي أسر الشهداء حقهم.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى 22 من يناير من كل عام بعيدها القومى تخليدًا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التى شارك فيها أهالى مدينة الغردقة، القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان المجيدة عام 1970.

حضر مراسم الإحتفال، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، وقيادات محافظة البحر الأحمر، وقائد قطاع البحر الأحمر العسكري العميد أركان حرب هشام محب، والمستشار العسكرى لمحافظة البحر الأحمر العميد وليد الطناني، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

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