والدة شهيد الواجب تناشد بعلاج أبنائها المعاقين بالوادي الجديد (فيديو)

قصة كفاح بطلها حسن الصغير، الذي يعيش بين أشقائة المعاقين بصحبة والدته وزوجته وأولاده بمدينة موط في محافظة الوادي الجديد، والذي لم تمنعهم الإعاقة من ممارسة حياتهم رغم تألمهم ما بين ضمور العضلات وثقل اللسان وتباعد الفكين، بل حداهم الأمل لتحقيق طموحاتهم بفضل إرادتهم الاستثنائية التي هزمت المستحيل.حيث تعيش الأسرة المكونة من 6 أفراد بعد وفاة الأب وشقيقين في منزل صغير في شارع 23 يوليو بمركز الداخلة.يحكي حسن الصغير ل" الدستور" أنه يعول أفراد أسرته بين الإعاقة والعجز والبحث عن الأمل رغم معاناة الأسرة إلا أن هناك حالة من التفائل التام والسعادة والبساطة المعروفه عن أهل الواحات، حيث يعول أشقائه من ذوي الهمم والذين يعيشون معه في منزل واحد، ورغم تحدي كافة الظروف المعيشية إلا أنه لم يتوانى لحظة واحدة عن خدمتهم.وأضاف "خاصة وأنني أعول شقيقتي الصغرى "حياة محمد حسن"، التي تعاني من الألم رغم الأمل، حيث تعاني شقيقتي من ضمور في العضلات وثقل حركي وفي بعض الأحيان تباعد الفكين عن فمها والذي يؤلمني ويبكيني إذا حدث ذلك، كما أن شقيقي الأصغر سعد محمد حسن يعاني من ثقل حركي وثقل في النطق يجعلة لا يتحدث أبدا".وذكر حسن في حديثه ل" الدستور" أنه يتمني تبتي حالة شقيقته الصغري "حياة" التي تعاني من تباعد الفكين أثناء التثاؤب أو النوم، فهي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفكين.واستكمل حسن حديثه أنه فقد والده منذ 16 عاما، حيث كان يعمل والده خفير نظاني بإحدي أقسام الشرطة، وبعدها توفى شقيقه الشهيد محمد سيد، والذي استشهد أثناء تأديته الخدمة العسكرية منذ 12 عاما، ولحق بهم شقيقة الأصغر جمال والذي كان يعاني من عجز كلي ثم توفاه الله يوم عيد الأضحي المبارك.وأكدت الحاجة ريحانة أم هؤلاء الأبناء بمناشدة جميع المسؤلين بضرورة التدخل الجراحي لإنقاذ أبنائها الذين تصفهم بملائكة الرحمة والتي ترزق من أجلهم.