«الإنتاج الإعلامي»: 62 مليون جنيه مديونيات على الهيئة الوطنية للمدينة

أصدرت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بيانًا للرد على بيان الهيئة الوطنية للإعلام الصادر مساء أمس الأربعاء، والذي ورد به ضمنًا أن المدينة مديونة للهيئة بمبلغ 948 مليون جنيه.وقالت: «تنفي الشركة وجود أي مديونية عليها للهيئة على الإطلاق، والهيئة بصفتها تمتلك 43% من أسهم الشركة لديها جميع تقارير الجمعيات العمومية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، وكلها تخلو تمامًا من مثل هذا الرقم أو غيره من مديونيات للغير».وأضافت أن «الحقيقة الثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير الجمعيات العمومية، تؤكد أن هناك مديونيات مستحقة على الهيئة لصالح المدينة قدرها 62 مليون جنيه، في 31 ديسمبر 2020، منها 22.2 مليون جنيه أوصت بأحقيتها للمدينة لجنة فض المنازعات، بجلستها العلنية بتاريخ 21 ديسمبر من العام الماضي، وفقًا لأصول المطابقات المقدمة للجنة من الجهتين».