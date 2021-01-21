حجز 3 ملايين متر مكعب من مياه السيول في القصير

تواصل الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، وتتضمن إنشاء بحيرات صناعية ومعابر وبحيرات وسدود الإعاقة والتوجيه، للحد من مخاطرها وحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السكنية والسياحية المختلفة.واستمرت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر في تنفيذ أعمال إنشاء بحيرة وقناة وادى القويح بنطاق مدينة القصير ضمن الأعمال الصناعية الجارى إنشاءها لحصاد مياه السيول والحماية من أخطارها، حيث قامت هذه الأعمال بحجز حوالى 3 مليون متر مكعب من مياه السيول الناتجة عن العاصفة المطرية التى حدثت خلال ديسمبر الماضى، حيث مازالت المياه محجوزه بكميات كبيرة أمام الحاجز والبحيرة وفى القناة الصناعية للاستفادة منها مستقبلا، كما يتم استخدام المياه بواسطة ماكينات الرفع الديزل لرى مزرعة القويح التابعة لجهاز التعمير.يأتي ذلك فيما تابعت الإدارة العامة، تنفيذ إنشاء عدد 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول، حيث يجرى العمل بأعمال الحفر بالبحيرة رقم 3 بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة ويتم أعمال رش المياه وأعمال التسوية والأرنكة والدمك.