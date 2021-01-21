رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه بسبب مريضة بكورونا

أعلن رئيس وزراء منغوليا استقالته من منصبه؛ وذلك غداة مظاهرة في شوارع العاصمة "أولانباتار"؛ تنديدًا بسوء معاملة أم شابة مريضة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومولودها الجديد.وقال رئيس حكومة منغوليا في مؤتمر صحفي نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس مقتطفات منه، دون ذكر تفاصيل عن الواقعة "إنه مع الأسف تم ارتكاب خطأ أثناء نقل هذه الأم من المستشفى التي كانت تعالج بها إلى مركز للحجر الصحي، موضحا أنه كرئيس للوزراء، يجب أن يتحمل مسئولية هذا الخطأ.يذكر أن منغوليا أو رسميا جمهورية منغوليا هي دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى وتحدها روسيا شمالا والصين جنوبا، شرقا وغربا وعاصمتها هي "أولان باتور" وهي أكبر مدينة أيضا وهي موطن لنحو 45% من السكان.