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محافظات

اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس

الخميس 21/يناير/2021 - 03:14 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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وافق مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، على اتفاقية التعاون المشترك بين كلية التمريض جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس.

وقال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس إن الاتفاقية تهدف إلى عقد دورات تدريبية للتمريض داخل مستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصه على التعاون الفعال والمثمر مع الهيئات والمؤسسات داخل إقليم القناة وسيناء، مؤكدًا أن الجامعة كبيت خبرة تضع على رأس أولويتها دورها المجتمعى خاصة فى مجال الصحة فى ظل التدابير الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، أن الكلية بصدد تقديم حزمة من الندوات فى مجال القيادة والتخطيط وتنظيم الوقت والذكاء الاصطناعى والوقاية من الأمراض المزمنة _مرض السكر وضغط الدم المرتفع - أمراض القلب - أمراض الكلى - إلتهاب الكبدى الوبائى)، وتابعت وكذلك تقديم حزمة من الندوات فى مجال الوقاية من وباء كورونا المستجد (Covid 19) وورش العمل فى مجال الإسعافات الأولية والانعاش القلبى CPR بالإضافة إلى دورات تدريبية فى مجال جودة الرعاية الصحية وفى مجال الأمن والسلامة ونمط الحياة الصحى للعاملين بهيئة قناة السويس وكذلك حزمة من الدورات فى مجال المخاطر المهنية التى ووسائل التأهيل والسلامة والصحة المهنية مع تقديم ندوات عن الإقلاع عن التدخين والإدمان والأضرار السلبية لها.

وأناب الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض لتوقيع الاتفاقية عن الجامعة كما وقع المهندس محمد السيد عبد القادر، وكيل مدير إدارة الرئاسة مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

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