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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بوتين: من المهم العودة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى

الخميس 21/يناير/2021 - 03:22 م
بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمق الركود الاقتصادى في بلاده في عام 2020 كان أقل من عدد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والنامية، مشيرًا إلى أنه من المهم العودة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى إلى ما قبل الأزمة والدخول فى مسار التنمية المستدامة.

وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، اليوم الخميس: "لقد اتضح أن عمق الركود الاقتصادي في روسيا عام 2020 كان أقل مما هو عليه في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة"، لافتًا إلى عودة عدد من المؤشرات الكلية إلى مستويات ما قبل الجائحة، وخاصة حجم البضائع المنقولة بالسكك الحديدية واستهلاك الكهرباء وبعض المؤشرات الأخرى.

وأضاف: "للأسف، تسارع في نهاية العام الماضي معدل التضخم بشكل طفيف، وتجاوز هدف البنك المركزي وبلغ 4.9%"، متابعًا: "بالنسبة لمجموعات معينة من السلع، وخاصة المواد الغذائية، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ بنسبة 6.7 % في المتوسط".

وأوضح أن القفزة في بعض المجموعات كانت كبيرة وملحوظة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وعدد من العوامل الأخرى، مؤكدًا أن بلاده تمكنت من منع تصاعد البطالة في فترة انتشار وباء كورونا.

وأشار بوتين إلى رصد اتجاه لانخفاض معدلات البطالة في الشهور الأخيرة، قائلاً: "لاحظنا في الشهور الأخيرة اتجاهًا لانخفاض معدلات البطالة، لقد تمكنا في فترة انتشار الوباء من منع تصاعدها".

وتابع: "بعد وصول البطالة إلى حد أقصى بنسبة 6.4% في شهر أغسطس الماضي، انخفضت في شهر أكتوبر إلى 6.3 ثم إلى 6.1 في شهر نوفمبر2020، إلا أن هذا يعد مستوى مرتفعًا وأكثر بنسبة تقارب 1.5% مقارنة بعام 2019".

وكان وزير العمل الروسي أنطون كوتياكوف، قد أعلن في 21 أكتوبر عام 2020 أن الإحصائيات خلال ستة أشهر تشير إلى ارتفاع مستوى البطالة في روسيا، وأنه تم تخصيص 180 مليار روبل (ما يعادل 2.3 مليار دولار) لدعم العاطلين عن العمل.

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