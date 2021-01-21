إغلاق 5 محلات وتغريم 3 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات كورونا بالإسكندرية

نفذَ حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، 5 قرارات غلق لمحال تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتغريم ثلاثة منشآت تجارية منهم فوريًا، وذلك خلال حملة مكبرة برفقة معاون محافظ الإسكندرية.كما غرمت الحملة فوريًا 4 أفراد مبلغ 50 جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة تطبيقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.وشملت الحملة شارع بورسعيد وشارع توت عنخ آمون، وتنوعت المحال التجارية بين كافتيريات ومحل ألعاب إليكترونية ومحل تجاري، وضبطت الحملة احد الكافيات يُقدم "الشيشة" لرواده بالمخالفة للإجراءات الإحترازية والوقائية، وصادرت الحملة الشيشة الموجودة بالمكان.وأكد رئيس الحي استمرار حملات حي شرق تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتطبيق كافة المنشآت للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، وفرض الغرامات الفورية على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.