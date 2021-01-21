منها «العارف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين».. 9 أفلام تنتظر الإفراج

تشهد خريطة أفلام سينما عام 2021 زخما كبيرا في عدد الأفلام التي تم إنتاجها من العام الماضي، وتم تأجيل طرحها بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تستكمل عدد من الأفلام التصوير استعدادا لطرحها.وينتظر صناع السينما وشركات التوزيع قرارا يحمل الإفراج لهذه الأعمال السينمائية التي أصبحت حبيسة الإدراج بسبب الفيروس، وتخفيض نسبة أعداد رواد السينما الي 25%، ويرغب صناع السينما في عودة عمل دور العرض بكامل طاقتها للإفراج عن هذه الأفلام التي تعد من الأعمال الجماهيرية لنجوم الصف الأول."الدستور" ترصد في هذا التقرير الأفلام التي تنتظر عودة الجمهور لقاعات السينما لطرحها.يأتي على رأس هذه الأعمال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذي قرر صناعه عدم الدفع به في دور العرض حتى لا يدخل في دوامة الخسائر، وقرروا عرضه حينما تصل السينمات إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة خصوصًا أن التكلفة الإنتاجية للفيلم عالية.ويجسد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية مقدم برامج، يناقش عددًا من القضايا الأسرية في المجتمع المصري وقضايا الزواج والطلاق، بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة.و فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، يشارط في بطولته دينا الشربيني، وماجد الكدواني، ونسرين أمين، ومحمود حميدة، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، وغادة عادل، ومحمد حلاوة وهو من كتابة أيمن وتار.نفس الحال بالنسبة لفيلم "مش انا" للنجم تامر حسني، والذي تم الانتهاء من تصويره ومونتاج بالكامل ولكن تم تأجيل طرحه اكثر من مرة بسبب كورونا، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكداوني، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.فيما يظل فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبي، حبيس الإدراج نظرا لحبس منتجه محمد وزيري بسبب استيلائه على عدد من الممتلكات والأموات الخاصة، بهيفاء وهبي ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم الذي انتهى تصويره مطلع العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، واثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات.و "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد،وشريف يسرى، ويشارك فى بطولته كلًا من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.كما تم تأجيل طرح فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، حتى إشعار آخر ولم يتم تحديد موعد لطرحه بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه حول "يونس"، وهو "هاكر"، يعيش مع زوجته وطفلته، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، حتى يقع في صراعات مع إحدى العصابات الخطيرة، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديبويظل فيلم "ماكو" من الأعمال السينمائية المؤجلة أيضا انتظارا لتحديد موعد نهائي لعرضه بعد تأجيل عرضه اكثر من مرة حيث كان مدرجا ضمن خطة موسم رأس السنة ولكن تم تأجيل عرضه."ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.وينتظر النجم كريم فهمي تحديد موعد لطرح فيلمه الجديد "ديدو" الذي تم تأجيله من العام الماضي، والفيلم قصته مأخوذة عن حكاية «عقلة الإصبع» وتدور حول أشخاص يتعرضون للتصغير في الحجم، ويعتمد العمل على الجرافيك بشكل كبير، ويضم كوكبة من النجوم منهم الفنان بيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدي المفتي وهو من سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.وينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز أيضا تحديد موعد لعرض فيلمه السينمائى الجديد "موسى" الذي تم الانتهاء من تصويره ومونتاجه منذ فترة، ورغم طرح شركة سينرجي للإعلان الدعائي للعمل إلا أنه تم تأجيل طرحه بدور العرض السينمائي.و "موسى" فيلم خيال علمي وهو من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، ويشارك، وإياد نصار، وأحمد مالك، وسارة الشامي، وكاظم نبيل.وتعتبر دينا الشربيني من أكثر الفنانات التي قامت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية العام الماضي وتم تأجيلها حيث تأجل لها أيضًا فيلم "30 مارس"، الذي تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى. ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وخالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف مثل نيللي كريم، وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تقع في بداية الأحداث، لتحوم الشبهات حول عدد من الأبطال على مدار أحداث العمل الذي ينتهي بمفاجآت عديدةكما تأجل لها أيضا فيلم "ثانية واحدة" الذي يشاركها البطولة فيه نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، عن تعرف شاب على فتاة ويتسبب لها فى الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب."ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، ويشارك فى بطولته محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى، وعدد من الفنانين كضيوف شرف.