موسكو: دول آسيوية ستسجل لقاح «سبوتنيك V» قريبًا

توقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن تعتمد عدة دول آسوية قريبا لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف في تصريح اليوم الخميس أنه من المتوقع أيضا حل المشاكل التي تحول دون تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في البرازيل في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن عمليات إنتاج اللقاح في هذا البلد قد انطلقت وسيتم توسيعها في فبراير المقبل.وأضاف أن "صندوق الاستثمارات المباشرة أجرى مفاوضات جيدة مع ألمانيا بشأن إمكانية إنتاج "سبوتنيك V" في أراضيها"، لافتا إلى أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تبدي أيضا اهتماما ملموسا باللقاح الروسي.وتأتي هذه التصريحات على خلفية موافقة كل من الإمارات والمجر، في وقت سابق اليوم، على استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئ.