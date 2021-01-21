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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 665 قطعة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

الخميس 21/يناير/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنفيذ حملة تموينية بالأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وأوضح أنه تم ضبط أحد المحال التجارية بالكيلو 2 يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 665 قطعة مختلفة الحجم والشكل من علب العصائر والفطائر والحليب المكثف ودجاج مجمد وشيكولاتة وحفاضات أطفال.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتم قيدها بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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