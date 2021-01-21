وزير الشباب والرياضة: هناك خطة عمل لدعم الأندية الشعبية

قال الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، إن هناك خطة عمل للأندية الشعبية ودعمها حتى لا تندثر وقربيا سننشئ استاد للنادي المصري وقريبا سيتم تطوير مدينة السلام ببورسعيد.وأضاف: أنا داعم للنادي المصري ومجلس إدارته وكذلك لمجلس نادي المريخ البورسعيدي ووافقت على الخطة المقدمة للاستثمار في هذا الملف لتنمية موارد النادي وأشار الوزير إلى أن لدينا 14 استادا في المحافظات عبارة عن هياكل فقط سيتم تطويرها واستغلال المساحات الخالية بتلك الاستادات.