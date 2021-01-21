تقرير: 42% من الأخبار المحجوبة في تركيا تتعلق بأردوغان وعائلته

أكدت مؤسسة الدراسات القانونية والإعلامية في تركيا، أن 42 % من الأخبار المحجوبة في تركيا، لها علاقة مباشرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته، ورؤساء البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، ومديري الحزب ذاته، بحسب موقع سمانيولو التركي.ووفقًا لتقرير "Free Web Turkey"، بلغ عدد الأخبار المحجوبة في تركيا، بين نوفمبر 2019، وأكتوبر 2020، حوالي 1910 عناوين حظرتها الحكومة التركية من مواقع التواصل الاجتماعي، في حين حظرت حكومة أردوغان 870 رابطًا إلكترونيًا من المواقع الإخبارية، وأغلقت 26 موقعًا إخباريًا.