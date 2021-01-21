نداء عاجل من وزارة النقل لركاب القطارات ومترو الأنفاق

أطلقت وزارة النقل حملة توعية للمواطنين، بشعار «حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين»؛ وذلك لتوعية الركاب بضرورة ارتداء الكمامة أثناء استقلال القطارات ومحطات المترو والمواصلات العامة، وذلك حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.ونشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور توعية يحمل: «احرص على ارتداء الكمامة أثناء تواجدك بمحطات وأتوبيسات النقل الجماعي وكذلك القطارات».