صحة الشرقية: إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 17 منشأة غذائية مخالفة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٧ منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية منها ٧ بمركز أولاد صقر، و٦ بمركز مشتول السوق، و٣ بمركز الحسينية، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٩٩٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٣٤٠ كجم بكفر صقر، و٤٠٠ كجم بالقنايات، و١٨٥ كجم بالحسينية، و٧٠ كجم بمشتول السوق، وتم سحب ٧٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٩٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.