بدء أعمال تقدير قيمة أراضي الشريط الساحلي بأسوان لنزع الملكية

بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ممثلة في اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة أسوان، الخميس، معاينة وتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لجزء من مشروع رقم 447 خدمات عامة الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة أسوان طبقا لقوانين نزع الملكية وبعد إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير المطلوب لصرف التعويضات.يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.