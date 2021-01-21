الإمارات: تقديم أكثر من 84 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 84919 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الخميس، مليونين و246 ألفا و69 جرعة، موضحة أن معدل توزيع اللقاح 22.71 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كوفيد - 19).