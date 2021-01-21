«التموين»: أكثر من 5 آلاف طلب بـ«جمعيتي» لشباب الخريجين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع جمعيتي من أهم وأكبر المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ عام 2016، من خلال 3 مراحل، مع تفعيل 6 آلاف منفذ تغطي محافظات الجمهورية.وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، أنه يجري حاليا البدأ في المعاينات المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي في القرى الأكثر احتياجا كأولوية لوصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أنه يتم المعاينات المبدئية في الألف قرية أكثر احتياجات من خلال 50 مركزا ومدينة منتشرين في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه في حال الانتهاء من المعاينات لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم الإعلان عنه من خلال الوزارة رسميا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بالطلبات للمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة بلغ نحو 5 آلاف طلب لاختيار ألف منفذ تنطبق عليه الشروط والمواصفات والمساحات التي تصل إلى 30 مترا، والمسافة لأقرب بقال تمويني 500 متر، ويشترط أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو مستفيد بأي مشروع تمويني ويكون حسن سير السلوك.وأضاف، أنه تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الثالثة بما يوازي تشغيل 1900 منفذ جديد من المشروع لشباب الخريجين على مستوى المحافظات، وسيتم بنهاية العام الجاري زيادة عدد المنافذ لتصل إلى 7 آلاف فرع بجانب 30 ألف تاجر تمويني و1300 مجمع استهلاكية يقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.وأشار كمال إلى أن عدد الطلبات في إلقري الأكثر احتياجا في القسم الأول شملت 341 طلبا، ووصلت في القسم الثاني 4777 طلبا بإجمالي 5118 طلبا.