رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: أكثر من 5 آلاف طلب بـ«جمعيتي» لشباب الخريجين

الخميس 21/يناير/2021 - 03:02 م
جمعيتي
جمعيتي
صلاح عامر
طباعة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع جمعيتي من أهم وأكبر المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ عام 2016، من خلال 3 مراحل، مع تفعيل 6 آلاف منفذ تغطي محافظات الجمهورية.

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، أنه يجري حاليا البدأ في المعاينات المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي في القرى الأكثر احتياجا كأولوية لوصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أنه يتم المعاينات المبدئية في الألف قرية أكثر احتياجات من خلال 50 مركزا ومدينة منتشرين في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه في حال الانتهاء من المعاينات لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم الإعلان عنه من خلال الوزارة رسميا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بالطلبات للمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة بلغ نحو 5 آلاف طلب لاختيار ألف منفذ تنطبق عليه الشروط والمواصفات والمساحات التي تصل إلى 30 مترا، والمسافة لأقرب بقال تمويني 500 متر، ويشترط أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو مستفيد بأي مشروع تمويني ويكون حسن سير السلوك.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الثالثة بما يوازي تشغيل 1900 منفذ جديد من المشروع لشباب الخريجين على مستوى المحافظات، وسيتم بنهاية العام الجاري زيادة عدد المنافذ لتصل إلى 7 آلاف فرع بجانب 30 ألف تاجر تمويني و1300 مجمع استهلاكية يقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.

وأشار كمال إلى أن عدد الطلبات في إلقري الأكثر احتياجا في القسم الأول شملت 341 طلبا، ووصلت في القسم الثاني 4777 طلبا بإجمالي 5118 طلبا.

موضوعات متعلقة

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا

«مريم العذراء في الشعر والفن العالميين».. كتاب جديد عن دار خطوط

«ولقلبي سواده الفاتن» أحدث إبداعات القاص ممدوح رزق

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي