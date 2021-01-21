التحقيق مع المتهمين بتهشيم سيارة عضو محكمة الجنايات في عابدين
الخميس 21/يناير/2021 - 03:01 م
نجلاء رفاعيطباعة
بدأت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع المتهمين بتهشيم سيارة المستشار محمود رشدان عابدين، عضو اليمين بهيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أمام المحكمة، عقب الحكم على متهمين في أحد القضايا، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة.
و كانت المحكمة قد شهدت تجمهر أهالي 3 متهمين عقب صدور حكم ضدهم بالسجن 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر لسرقته بالإكراه، وتعدوا على سيارة العضو اليمين وهشموا الزجاج الأمامي للسيارة، وحضر على الفور إلى محكمة عابدين قيادات مديرية أمن القاهرة، بينهم مساعد مدير الأمن، والعميد حسام حنفي، رئيس قطاع غرب، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة عابدين.
و كانت المحكمة قد شهدت تجمهر أهالي 3 متهمين عقب صدور حكم ضدهم بالسجن 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر لسرقته بالإكراه، وتعدوا على سيارة العضو اليمين وهشموا الزجاج الأمامي للسيارة، وحضر على الفور إلى محكمة عابدين قيادات مديرية أمن القاهرة، بينهم مساعد مدير الأمن، والعميد حسام حنفي، رئيس قطاع غرب، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة عابدين.