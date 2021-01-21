التحقيق مع المتهمين بتهشيم سيارة عضو محكمة الجنايات في عابدين

بدأت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع المتهمين بتهشيم سيارة المستشار محمود رشدان عابدين، عضو اليمين بهيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أمام المحكمة، عقب الحكم على متهمين في أحد القضايا، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة.و كانت المحكمة قد شهدت تجمهر أهالي 3 متهمين عقب صدور حكم ضدهم بالسجن 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر لسرقته بالإكراه، وتعدوا على سيارة العضو اليمين وهشموا الزجاج الأمامي للسيارة، وحضر على الفور إلى محكمة عابدين قيادات مديرية أمن القاهرة، بينهم مساعد مدير الأمن، والعميد حسام حنفي، رئيس قطاع غرب، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة عابدين.