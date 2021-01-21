الاستثمارات المباشرة الروسي يُشيد بقرار الإمارات اعتماد لقاح «سبوتنيك»

أشاد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار السلطات الإماراتية اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد الصندوق الروسي في بيان اليوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية أن تسجيل "سبوتنيك V" في الإمارات جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ، وبناء على نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، التي جرت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص.. منوها بأن المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية تتواصل الآن في الإمارات بمشاركة أكثر من ألف متطوع تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، وبفضل الشراكة مع شركتي Pure Health وAurugulf Health Investment، فيما تعمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية على توثيق البروتوكولات الطبية.وأشار الصندوق الروسي إلى أن توفير إمدادات اللقاح إلى الإمارات سيتم بفضل شركائه في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.. فيما شدد المدير العام للصندوق كيريل دميترييف على أن الإمارات تعد من شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يثمن التعاون مع الهيئات في هذه الدولة ويرحب بإقرارها في ما يتعلق بلقاح "سبوتنيك V".وقال "يسعى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إلى مساعدة الإمارات في توفير اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا، والذي تم تطويره بناء على منصة مختبرة ومدروسة جيدا لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان"، معربا عن قناعته بأن القرار الذي تبنته الحكومة الإماراتية يمثل خطوة مهمة لحماية مواطنيها باستخدام أحد أفضل اللقاحات في العالم.وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية بعد الجزائر وفلسطين توافق على استخدام "سبوتنيك V"، كما تم تسجيل اللقاح في كل من الأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفنزويلا وباراجواي وتركمنستان.