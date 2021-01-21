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لايف ستايل

4 أشياء يجب التنبه لها عند ارتداء الألوان النيون

الخميس 21/يناير/2021 - 07:35 م
ارتداء الألوان النيون
ارتداء الألوان النيون
سلمى بدر
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تتصدر الملابس بالألوان النيون أو الألوان الفسفورية موضة جميع مواسم فصلي عام 2021، وارتداء الملابس النيون سلاح ذو حدين، قد تظهر المرأة بلوك جرئ وعصري، وقد تتسبب في ظهور إطلالتها بشكل مشوه.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الموضة مروة القاضي عن بعض القواعد الأساسية لارتداء الأزياء بألوان النيون للحصول على إطلالة أنيقة.

- قطعة واحدة فقط تكفي:

ألوان النيون مضيئة ومبهجة بما فيه الكفاية، لذا يكفي ارتداء قطعة واحدة فقط باللون النيون مثل بلوزة أو معطف أو جاكيت أو بنطلون أو جيبة او حذاء وحقيبة، يجب تجنب نهائيا ارتداء أكثر من قطعة فى اللوك الواحد.

- ارتداء ألوان النيون مع درجات محايدة:

يفضل ارتداء الملابس بألوان النيون مع درجات محايدة للتخفيف من حدتها مثل الأسود والأبيض والرمادي والبني أو البيج، لتكون الإطلالة متوازنة وأنيقة.

- الإطلالة النيون الكاملة:

لا مانع من ارتداء إطلالة كاملة بالالوان النيون أو بحد أقصي لونين بشرط اختيار ألوان متناسقة معًا مثل الأخضر الفاتح والبرتقالي أو الفوشيا والبرتقالي كما يمكنك ارتداء بلوزة وبنطلون من نفس اللون لإطلالة موحدة بدرجات النيون الجريئة.

- شكل وحجم الجسم:

الملابس بالألوان النيون تعمل على تضخيم الجسم وزيادة عرضة، لذلك لا يجب ان تجعل المراة إطلالتها كاملة بالنيون إلا إذا كانت تتمتع بجسم نحيف بدون منحنيات، يمكنها أيضا ارتداء الملابس النيون لإعطاء جسمها شكل متناسق، فإذا كانت منطقة الصدر ممتلئة عن باقي أجزاء الجسم، ترتدي بنطلون نيون أو تنورة فسفورية مع توب محايد والعكس، وإذا كانت لها أدراف ممتلئة فالتوب النيون سوف يحقق التوازن فى شكل جسمها.

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