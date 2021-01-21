في حديقة المسلة بالزمالك.. وضع حجر أساس «عين القاهرة» (صور)

شهدت حديقة المسلة بحي الزمالك اليوم تجهيزات ضخمة لاستضافة مؤتمر وضع حجر الأساس لمشروع "عين القاهرة Cairo Eye"، بحضور وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار.وشدد منظمو المؤتمر على الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من فيروس كورونا، حيث تستقبل بوابات التعقيم الحضور ويتم تسليمهم الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم.يذكر أن "عين القاهرة" هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية ويصل ارتفاعها لـ 120 متر.