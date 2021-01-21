هيئة السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات للوقاية من «كورونا» (صور)

تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال أعمال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات.وتحذر هيئة السكك الحديدية الركاب من استقلال القطارات والتواجد داخل المحطات دون ارتداء الكمامة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.