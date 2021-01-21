بروفيسور فرنسي يطالب الحكومة بإعادة فرض الحجر الصحي لمواجهة كورونا

طالب البروفيسور الفرنسي "رونو بيارو" المتخصص في الأمراض الاستوائية بجامعة مارسيليا الفرنسية الحكومة الفرنسية بإعادة فرض الحجر الصحي خلال الأيام القليلة المقبلة في البلاد؛ لكونه أكثر فعالية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأعرب البروقيسور "بيارو" حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس عن قلقه الشديد إزاء انتشار سلالة المملكة المتحدة الجديدة لفيروس كورونا في فرنسا، موضحا أنه بحلول شهر مارس المقبل، ستكون السلالة الإنجليزية منتشرة.وأشار البروفيسور "بيارو" إلى أن البلاد ليست في مرحلة انخفاض أو استقرار عدد الإصابات، بل في مرحلة زيادة في عدد حالات (كوفيد-19)، مؤكدا إصابة 26784 شخصا في فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" قد استبعد في 30 ديسمبر الماضي فكرة فرض حجر صحي جديد وإغلاق في فرنسا، لكنه رجح توسيع فترة حظر التجول في مناطق شرق البلاد.