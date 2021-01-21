خبير: 8 مليارات متر مكعب مياه يعاد استخدامها في الزراعة

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، لا يستهدف توفير كمية كبيرة من المياه فقط، لأن التبطين فى الأراضى الطينية يحقق عدة أهداف مهمة، بالإضافة إلى أنه ضرورى وحتمى لتوفير المياه بدرجة كبيرة إذا كانت التربة رملية.وأوضح شراقي لـ"الدستور"، أن الكمية المتسربة في التربة الطينية ليست كبيرة، بالإضافة إلى أننا نعيد استخدامها مرة أخرى عن طريق آبار المياه الجوفية فى الوادي والدلتا واستخدام مايقرب من 8 مليار متر مكعب في الري، لافتًا إلى أن المشروع له مردود كبير ويسهم في توفير جزء من المياه المتسربة وإن كان قليلا، واستغلال جوانب الترع في توسعة الطرق وعمل بعض المشروعات.