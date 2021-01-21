الصناعية الألمانية تحذر من المسارات المنفردة في غلق الحدود لمكافحة كورونا

حذرت الرابطة الاتحادية للشركات الصناعية الألمانية من اتخاذ مسارات وطنية منفردة في غلق حدود دول الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة جائحة كورونا.وقال زيجفريد روسفورم، رئيس الرابطة، اليوم الخميس:" لابد أن يستمر عمل نقل البضائع عبر الحدود والحفاظ على سلاسل القيمة المضافة سليمة رغم تدابير الإغلاق وإلا فإن أوروبا ستصبح مهددة بانكماش اقتصادي أقوى مما كان في ربيع 2020".وحذر روسفورم من حدوث نقص في الإمدادات في بضائع منها الأدوية وتجهيزات الحماية.ولهذا السبب، طالب روسفورم بأن يكون هناك نهج منسق على صعيد الاتحاد الأوروبي وقال:" حتى ينجح احتواء جائحة كورونا في ألمانيا وأوروبا يجب على الحكومة الألمانية أن تنسق مرة أخرى تدابير الاحتواء على الصعيد الأوروبي بشكل أكثر تركيزا مما حدث مؤخرا".